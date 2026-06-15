土瓜湾纸皮婆婆疑拒交「陀地」 遭南亚汉捣乱毁家当 警到场调查

上周六（13日）晚土瓜湾发生一宗拾荒妇遭人捣乱家当的事件。一名露宿于落山道与九龙城道交界近土瓜湾街市斜对面天桥底、以拾纸皮维生的73岁姓邓婆婆，疑拒绝南亚人士「收陀地」，惨被对方拆毁纸皮阵。现场一片凌乱，惊动警员到场调查，但未有即场发现涉案人士，列作「投诉滋扰」跟进。有热心途人目击婆婆惨况，也递上纸巾在旁安慰。

事发于上周六晚上约8时，当时有热心途人经过九龙城道天桥底，看见纸皮婆婆的家当被捣乱，即时上前问个究竟，在场亦有警员调查。据知婆婆被南亚人士「收陀地」，但不甘就范，结果遭对方捣乱。目击的市民事后在网上公开事件，盼街坊关注婆婆的情况，直指：「婆婆一路讲一路喊，我都只能够递下纸巾，安慰话最紧要人无事。」

《星岛头条》记者于今日（15日）凌晨黄色暴雨期间，在天桥底找到涉事的73岁姓邓「纸皮婆婆」，只见她在天桥底露宿，看守着她的纸皮、生果箱和汽水罐等财物。记者问及当晚事发原因，邓婆婆不讳言：「冇畀陀地费呀，咪嚟搞我啰！」

原来邓婆婆已在九龙城道天桥底露宿多年。据知，邓婆婆早年结婚时已自置居所，她育有一女，但早已长大成人，并迁出居住，偶然才回来探望。直至2019年11月，邓婆婆的丈夫因心肌梗塞猝逝，「老公死咗，得我一个」，她变得孤苦伶仃，遂开始在天桥低露宿，并看守着她的纸皮家当，偶然才会回家。婆婆透过回收纸皮等，每日会有数十元收入，有时需求增多，收入则可以过百元。

对于今次被人捣乱，邓婆婆直指对方是一名南亚裔男子，原因就是「攞钱」未遂。邓婆婆称对方之前曾问她借钱两、三次，而最初他亦有还钱，惟该南亚男子「后来冇借，问攞（钱）」，邓婆婆断言拒绝。邓婆婆形容对方「冇钱咪发穷恶啰」，于是就发生捣乱事件。当晚事发后，邓婆婆报警，疑人则逃去无踪。警方于当晚8时01分接报后到场，但未有发现涉案人士，将案件列作「投诉滋扰」跟进，现作备案处理。