Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油塘高超道爆咸水管 工人赶至抢修 水务署：用户冲厕水供应不受影响

突发
更新时间：21:13 2026-06-14 HKT
发布时间：21:13 2026-06-14 HKT

油塘高超道油塘中心对出一段行人路，今日（6月14日）傍晚6时许有水管爆裂，泥水冲破路砖，如瀑布沿斜路涌下，有汽车需要涉水而行。警方接报到场拉起封锁范围，避免途人靠近深坑；水务署接报赶至，关上水掣并开始抢修。

水务署于fb「滴惜仔」表示，经了解后确认涉事水管为一条咸水供水管。在关上水掣后，现场已停止涌水，用户的冲厕水供应并不受影响。水务署工程团队正全力进行水管维修并会尽快完成有关的水管维修工程。

最Hit
03:01
八乡争路遇袭案│「崔老板」独家回应《星岛》 霸气称讲原则不在乎批评：60几岁人仲要睇人面色？
突发
5小时前
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
海洋公园周末人流「逼爆」！动物展馆/海洋列车/缆车大排长龙 网民揭热潮真相：刺激吓经济
生活百科
4小时前
梁洛施翘实男友马浴柯电影节放闪 颜值巅峰全程甜笑小鸟依人 并排而坐一动作尽显亲密
梁洛施翘实男友马浴柯电影节放闪 颜值巅峰全程甜笑小鸟依人 并排而坐一动作尽显亲密
影视圈
4小时前
惊悉阿爸炒股曾输千万身家  港女「富二代」梦碎崩溃 网民齐爆长辈超狂败家史｜Juicy叮
惊悉阿爸炒股曾输千万身家  港女「富二代」梦碎崩溃 网民齐爆长辈超狂败家史｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
2026-06-13 22:36 HKT
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
2026-06-13 13:00 HKT
海洋公园女童唔够高被拒玩海盗船 怪兽家长怒插职员 目击者：职员话差0.1厘米都唔可以玩
突发
4小时前
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
饮食
14小时前
汪明荃惊爆具体息影计划：始终都要淡出 叹陈敏儿走得早 罗家英呻80岁后头脑不灵光
汪明荃惊爆具体息影计划：始终都要淡出 叹陈敏儿走得早 罗家英呻80岁后头脑不灵光
影视圈
12小时前