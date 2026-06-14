油塘高超道爆咸水管 工人赶至抢修 水务署：用户冲厕水供应不受影响

油塘高超道油塘中心对出一段行人路，今日（6月14日）傍晚6时许有水管爆裂，泥水冲破路砖，如瀑布沿斜路涌下，有汽车需要涉水而行。警方接报到场拉起封锁范围，避免途人靠近深坑；水务署接报赶至，关上水掣并开始抢修。

水务署于fb「滴惜仔」表示，经了解后确认涉事水管为一条咸水供水管。在关上水掣后，现场已停止涌水，用户的冲厕水供应并不受影响。水务署工程团队正全力进行水管维修并会尽快完成有关的水管维修工程。