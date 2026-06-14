海洋公园女童唔够高被拒玩海盗船 怪兽家长怒插职员 目击者：职员话差0.1厘米都唔可以玩

「0.1 厘米」的距离原来可以是两个世界，一边是恪守规例的尽责职员，一边是不断咆哮的怪兽家长！网上今日（14日）流出两条片段，一对父母带同女儿在海洋公园排队乘坐海盗船，因女童身高未能达到乘坐要求，该对父母立时变脸，向坚守原则的女职员怒轰，坚持要求让女儿乘坐。目击者表示职员非常尽责，指「差0.1厘米都唔可以玩」，最终导致机动游戏一度被迫暂停，揽炒全船游客，引起网民热议。

片段中的父母年约30至40岁左右，女童只得数岁，当时海盗船闸口有一对男女职员，母亲表现激动：「我唔系想投诉，头先都玩到，10分钟前先玩到」，女童被安排再量度体高，最终证实身高未达乘坐要求，被拒玩海盗船。

该对父母未肯罢休，两职员面有难色，不断解释，企图安抚。其间开始下雨，海盗船上的游客不满鼓噪，有人大叫：「开船，成村人等紧你喇」，片段就此结束。目击者指在场的职员非常尽责，指女童「差0.1厘米都唔可以玩」。

根据海洋公园官方网站，「冲天摇摆船（海盗船）」的身高要求为 122 公分（48 吋），摇摆高度达 20 米，属刺激程度较高的机动游戏 。公园设立身高限制，目的在于保障乘客安全，职员有责任严格执行相关规定。

事件引来网民热烈讨论，认为职员按公园指引做事是正确，又炮轰该名母亲为「超级怪兽家长」，「安全条例无得讲人情，机动游戏差0.1cm就系扣唔实，职员坚持原则先系真正负责」、「超级怪兽家长，小朋友根本不够高度和年纪也很细，出了什么意外只会怪海洋公园职员不负责任」、「第一次佢好彩搏大雾入咗，仲喺度嘈喧巴闭」、「唔够高唔畀玩系安全理由！ 扣唔实受伤又要人赔？」、「依家唔畀你玩系合情合理」、「为难职员、阻住后面成班排队嘅人，就真系好自私，仲做埋最坏嘅身教」。