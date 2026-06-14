有片｜怪男大闹旺角 商场爬扶手电梯 街头露械揈底裤爆粗闹途人

昨日（13日）社交平台流传多段影片，片中见到一名身穿灰色衫的男子大闹旺角闹市，在MOKO新世纪商场越过玻璃围栏，沿扶手电梯中间的金属盖板行走后，又在街头裸露下体爆粗，吓煞途人，帖文其后更引来多名网民热烈讨论。

昨晚近10时，有网民上载两段片段，片中见到一名身穿灰色衫的男子于旺角MOKO新世纪商场翻越玻璃栏杆，爬落扶手电梯中间的银色盖板，之后沿著盖板慢慢爬行到下一层，行为引来多名途人围观。

大约半小时后，灰衣男出现在港铁旺角站B2出口对开，与其他途人发生争执，其间他情绪激动，将路边的垃圾桶盖拿起，企图抛向人群施袭，又脱下裤子及内裤挥舞，向对方表示：「你咪再影呀！」。片主指灰衫男与途人发生争执时，曾大呼：「系咪Ｘ我？我而家除裤，快啲Ｘ我」，警员及救护员亦赶至现场。

警方昨日晚上10时22分接获报案，指旺角站对开有男子猥亵暴露，惟警员到场经搜索后未有发现。