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八乡帛事争路│「崔老板」独家回应《星岛》 霸气称讲原则不在乎批评：60几岁人仲要睇人面色？

突发
更新时间：18:22 2026-06-14 HKT
发布时间：18:22 2026-06-14 HKT

被网民闹爆阻人做帛事的姓崔（65岁）男子，的士司机出身，现时主要经营的士租赁服务，人称「崔老板」，居住石岗。他对《星岛头条》表示，当时本想大事化小，握手言和，「我唔系想撩是斗非」，也绝非对死人不敬，只望以后有类似事件，可以互相协调。

崔说：「做法事揾个人喺路口截住啲车，阻你几分钟，我唔介意，乡有乡规，俗有俗例」。事件中，他声称被人持鼓棍袭击，面部被打了数下，嘴唇流血，警方已立案调查，他会再到警署落口供。

他忆述，事发于昨（13日）晨9时30分，与妻子从街上回村，驶至天美农业科研对开单线双程路时，见到前面有两部七人车，「我停喺度，停咗三四分钟，乜嘢动静都冇」。他不知发生甚么事，于是响咹，其后一名女子走近，指前面做法事。

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「站喺我立场，我唔系想撩是斗非，做法事可以揾个人喺路口，阻你几分钟，我唔介意等」。他指出，其后约20名大汉走近，他调低车窗时，其中一名男子持鼓棍打他，他嘴角红肿及流血，其车亦因被人拍打损毁。

「我心谂，算啦，小事，车系身外物唔紧，但系最怕有手尾，因为始终我哋喺他人地方附近出入，我都怕有手尾」。崔表示，原本想大事化小，找到可以话事的村民握手言和，惜没人来处理。

网民起底揭有驾车争执前科 隧道管道内曾落车理论

事件发生后，崔被网民大起底，包括早前在大老山隧道与司机争执。他解释，当时正值下午5时放工时间，他以时速40公里行驶，尾随车辆着高灯靠近及响咹，「我觉得唔舒服，好反感」，遂落车理论，被人拍下有关片段。

崔形容自己是一个「真性情讲原则」的人，不时在网上发表言论，每日有一千几百人骂他，但他毫不在乎，亦不怕被起底，「我揸咗40几年车，驾驶超过200万公里，啲留言我尽量都唔睇，那些有礼貌问我事件发生的，我会留言， 那些一开口就问候我的，我不会覆。也不会反驳，我觉得大家级数不同。」「60几岁人，仲要睇人面色？」，他重申没有对死人不敬，以后有类似情况，村民可以做好一点，彼此在同一地方生活，可以互相协调。

 

 

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