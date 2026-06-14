Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八乡争路遇袭案│「崔老板」独家回应《星岛》 霸气称讲原则不在乎批评：60几岁人仲要睇人面色？

突发
更新时间：18:22 2026-06-14 HKT
发布时间：18:22 2026-06-14 HKT

被网民闹爆阻人做帛事的姓崔（65岁）男子，的士司机出身，现时主要经营的士租赁服务，人称「崔老板」，居住石岗。他对《星岛头条》表示，当时本想大事化小，握手言和，「我唔系想撩是斗非」，也绝非对死人不敬，只望以后有类似事件，可以互相协调。

崔说：「做法事揾个人喺路口截住啲车，阻你几分钟，我唔介意，乡有乡规，俗有俗例」。事件中，他声称被人持鼓棍袭击，面部被打了数下，嘴唇流血，警方已立案调查，他会再到警署落口供。

他忆述，事发于昨（13日）晨9时30分，与妻子从街上回村，驶至天美农业科研对开单线双程路时，见到前面有两部七人车，「我停喺度，停咗三四分钟，乜嘢动静都冇」。他不知发生甚么事，于是响咹，其后一名女子走近，指前面做法事。

相关新闻：有片│八乡出殡队伍与私家车争路 村民群情激愤 司机报称被打 警列袭击跟进

「站喺我立场，我唔系想撩是斗非，做法事可以揾个人喺路口，阻你几分钟，我唔介意等」。他指出，其后约20名大汉走近，他调低车窗时，其中一名男子持鼓棍打他，他嘴角红肿及流血，其车亦因被人拍打损毁。

「我心谂，算啦，小事，车系身外物唔紧，但系最怕有手尾，因为始终我哋喺他人地方附近出入，我都怕有手尾」。崔表示，原本想大事化小，找到可以话事的村民握手言和，惜没人来处理。

网民起底揭驾车争执前科 隧道管道内曾落车理论

事件发生后，崔被网民大起底，包括早前在大老山隧道与司机争执。他解释，当时正值下午5时放工时间，他以时速40公里行驶，尾随车辆着高灯靠近及响咹，「我觉得唔舒服，好反感」，遂落车理论，被人拍下有关片段。

霍形容自己是一个「真性情讲原则」的人，不时在网上发表言论，每日有一千几百人骂他，但他毫不在乎，亦不怕被起底，「我揸咗40几年车，驾驶超过200公里，啲留言我尽量都唔睇，那些有礼貌问我事件发生的，我会留言， 那些一开口就问候我的，我不会覆。也不会反驳，我觉得大家级数不同。」「60几岁人，仲要睇人面色？」，他重申没有对死人不敬，以后有类似情况，村民可以做好一点，彼此在同一地方生活，可以互相协调。

 

 

最Hit
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
屯门公屋户夸张违规改动露台 打穿友爱邨外墙硬塞冷气机 房署发严厉警告否则收楼 单位最新后续情况曝光｜Juicy叮
时事热话
2026-06-13 13:00 HKT
汪明荃惊爆具体息影计划：始终都要淡出 叹陈敏儿走得早 罗家英呻80岁后头脑不灵光
汪明荃惊爆具体息影计划：始终都要淡出 叹陈敏儿走得早 罗家英呻80岁后头脑不灵光
影视圈
7小时前
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
中国移动SIM卡政策大变动！6.17起全面禁数据卡内地激活 提前72小时内香港插卡 eSIM/实名制不受影响
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
香港人4大悭钱方法？等超市特价/搭的士唔养车 1招惹小红书热议：内地人根本想不到
饮食
9小时前
KOL女实习医生被捕｜医科生读6年 人均教学开支达170万元
突发
20小时前
「小巴恐惧症」发作 港女直击邻座蚊滋咁细声嗌有落惨遭飞站 结局闻者心酸｜Juicy叮
「小巴恐惧症」发作 港女直击邻座蚊滋咁细声嗌有落惨遭飞站 结局闻者心酸｜Juicy叮
时事热话
5小时前
黄大炜离世终年61岁 香港出生家世显赫 台湾爆红被封摇滚教父 名曲〈你把我灌醉〉成绝响
黄大炜离世终年61岁 香港出生家世显赫 台湾爆红被封摇滚教父 名曲〈你把我灌醉〉成绝响
影视圈
3小时前
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
月薪20万Meta工程师 舍弃物欲 全屋仅两家私 冀30岁拥1500万财务自由
投资理财
12小时前
港人对鞋带的「执著」？港漂甩鞋带获途人提醒感窝心 港网民2原因解释：刻在血脉里的动作
港人对鞋带的「执著」？港漂甩鞋带获途人提醒感窝心 港网民2原因解释：刻在血脉里的动作
生活百科
7小时前
林晓峰21岁饼印细仔大学毕业即「失业」？年花50万留学加国 走妈妈康子妮旧路读音乐
林晓峰21岁饼印细仔大学毕业即「失业」？年花50万留学加国 走妈妈康子妮旧路读音乐
影视圈
8小时前