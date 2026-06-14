有片│八乡出殡队伍与私家车争路 村民群情激愤 司机报称被打 警列袭击跟进

元朗发生出殡队伍与私家车村路对峙争执事件，引起网民热议！八乡水流田昨（13日）晨有村民举行丧事，出殡队伍车辆驶出村口时，刚巧一辆Tesla私家车驶至，两车在单线双程各不相让，有人不满私家车司机响咹不尊重逝者，一度包围私家车理论。司机报称被人用鼓棍打伤嘴部，最终报警求助。《星岛》找到涉事司机「崔老板」，他回应绝非对死人不敬，只是不满村民的封路安排。

警方表示，昨晨9时42分，八乡水流田石岗机场路附近，姓崔（65岁）男司机报称被人打，脸部受伤，警方调查后，崔报称与另一辆灵车因道路问题，与村民发生争执，其间遭一名年约50岁男子持鼓棍袭击，案件列普通袭击跟进，暂未有人被捕。

有关短片昨（13日）晚开始在网上疯传，片中崔身穿蓝色T恤，驾驶一辆蓝色Tesla，同车还有其妻子。其中一条片只见崔调低车窗与村民理论，有村民说：「我依家畀机会你，你即刻褪」，崔即说：「佢同我道歉先」，有人即说：「道你老母，咁你唔好走，我哋继续，你想玩嘢，你唔好走。」

另一条片则见到崔与妻子已落车，一名戴帽男子隔开两班人，其间不断传来村民的粗言秽语。最后一条片拍到警员已到场，崔跟警员解释事件因由，有村民一边拍片、一边说：「阻人做帛事，仲要报埋警」。

事件引起网民热议：有人批评司机行为不当，「死者为大，何必阻住死者最后一程呢？」、「呢啲无赖，阻人做帛事，一定有报应」、「咁都冇比人拉落车打，佢都真系暂时够运！」；亦有网民不认同拍片者「成班牛屎佬乡黑，拍片者都唔系咩好人」、「围村㖞，揾几十个人揼佢系天经地义」。

《星岛》联络上涉事司机，他自称经营的士公司，外号「崔老板」，崔透露，他昨早驶经上址单线双程路时，见对头线前有2架七人车，后有车队，「我停咗3、4分钟左右，未见有任何动静，以为前面有工程，就响咹示意」之后有一名女士走近，告之他们正进行法事仪式，请他等候一会。崔认为若要举行法事，他并不介意，但主事方应在路口告之驾驶者封路原因及要做多久等。崔未有即时退让，他声称未几即有十多名大汉包围其座驾，更有人更持鼓掍打伤其脸部。他才报警。

崔表示，警方到来前，他已将车褪走，出殡队伍其后亦通过现场，稍后警员到场调查后，他亦到医院检伤。「崔老板」强调自已并非对死心人不敬，只是不满封路及没有在路口通知驾驶者有关安排。

崔事后在fb表达自己看法：「你有你嘅习俗，但点解唔选择做得好的，喺路口就截住啲车，叫啲车唔好驶入去，而系老奉咁样拦住晒啲车」。

崔事后在fd回应事件。