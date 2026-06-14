北区医院61岁男病人擅自离院 院方报警吁市民提供消息

北区医院一名61岁男病人于今日（14日）凌晨约1时30分，在未有通知病房职员的情况下，擅自离开骨科病房。病房职员发现后即时通知保安员在全院范围及附近地区搜索，但未能寻获。院方非常重视事件，已即时联络病人家属及报警求助，并透过早期事故通报系统向医院管理局总办事处报告事件。



北区医院发言人指该名病人身高约1.7米，高瘦身材，短头发，离开医院时身穿病人服及黑色拖鞋，呼吁公众人士若发现病人，马上通知警方或致电医院热线电话2683 7091。