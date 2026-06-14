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有片｜元朗少年踩电动单车「3人行」过路 网民：迟早出事

突发
更新时间：14:31 2026-06-14 HKT
发布时间：14:31 2026-06-14 HKT

早前一名18岁青年踏电动单车载着两名乘客，在青山公路元朗段、商场「元点（YOHO Mix）」对出的主要干道飞驰，涉嫌「危险驾驶」及「无牌驾驶」等5宗罪被捕，讵料类似事件又在元朗发生。网上流传一段影片，显示元朗一名少年在晚上踏着电动单车，载有一男一女，沿行人路驶出行人过路处。

相关新闻：元朗18岁学生叼烟踩电动单车载2朋友 涉危险驾驶等5宗罪被捕

片段所见，电动单车上3人「排排坐」，3人均没有佩戴头盔及其他防护装备。其中坐中间的少年仅双手环抱驾车少年的腰部，而坐最后的少女则将手搭在中间少年的肩膊。当电动单车驶出行人过路处时，刚巧一辆私家车由路口转入，幸电动单车少年发现，随即刹车停下。之后待私家车驶过后，电动单车3人继续前行，在马路上行驶。

网民纷纷留言，直斥3人无视安全和交通规例，「迟早出事」、「啱啱先捉完又嚟多镬，真系冇脑」；又认为警方应严加执法，「拉人吖」、「有晒天眼，要捉吾难」。亦有网民指事件「冰山一角」，除了元朗，天水围、上水和火炭等，日常都不时有人驾驶电动单车，险象环生。

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