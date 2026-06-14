太子道㓥房爆租务纠纷 业主租客互淋液体同被捕
更新时间：12:35 2026-06-14 HKT
发布时间：12:35 2026-06-14 HKT
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太子发生袭击案件。今日（14日）早上11时06分，警方接获报案，指一名男子在太子道西129号大厦，被另外两名男子淋泼怀疑腐蚀性液体。警员到场手持盾牌登楼，惟经调查后相信案件涉及两名男子，怀疑男业主和一名男租客因㓥房单位的租务纠纷，各自向对方淋泼不明液体施袭。
现场消息称，消防员检验后证实涉事液体不具腐蚀性。男业主报称手部受伤，其后自行登上救护车。警方以涉嫌袭击，同时拘捕业主和租客，带返警署调查。
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