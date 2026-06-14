珍惜生命｜东涌20余岁青年跳行人天桥寻短 清醒送玛嘉烈医院救治

东涌清晨发生企图自杀事件。今日（14日）凌晨零时许，一名年约20多岁的青年，由东涌海滨路一条行人天桥上高处堕下，重创倒卧在对开地面，途经市民见状大惊，随即致电报警求助。救援人员接报赶至，发现男事主全身多处受伤，幸仍然清醒。救护员在现场为他进行初步包扎及急救后，随即由救护车将其送往玛嘉烈医院接受进一步救治。

跨越海滨路天桥围栏 街坊惊见黑影堕地报警

事发于今日凌晨接近1时，当时正值深夜，东涌海滨路一带行人稀少。据目击者指，一名年仅20余岁的青年独自徘徊于海滨路一条行人天桥上，期间突然跨越天桥石壆围栏，由数米高处一跃而下。乘凉街坊被惊动，赫然发现一名青年痛苦倒卧路边，怀疑他由天桥跳下寻短，遂慌忙协助报警。

经现场救护员初步检验，男事主头部及四肢有不同程度的创伤，幸依然维持清醒意识。人员在现场为他套上颈箍并固定伤势后，立即将其抬上救护车，急送往玛嘉烈医院急症室抢救。

警员封锁现场调查，并一度登上涉事行人天桥进行勘察。由于现场未有即时发现遗书，警方正设法联络事主的家人，以深入了解其生前背景及近日情绪状况等，案件目前列作「企图自杀」处理。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service