疑酒后转场睇世界杯 39岁男驾宝马左摇右摆 「吹波」爆标被捕

湾仔发生酒后驾驶案件。今日（14日）凌晨近1时，一名39岁卢姓男子驾驶一辆挂有自订车牌的私家车，载同男伴离开湾仔消遣地点，准备前往尖沙咀一带继续「睇波」狂欢。惟私家车沿勿地臣街行驶至近耀华街交界时，车身出现不寻常的左摇右摆，引起附近巡逻警员的注意。警员随即上前将车辆截停，并在要求司机进行酒精呼气测试后证实超标。卢男当场涉嫌「酒后驾驶」被捕，涉事车辆被拖走扣查。

据了解，涉案的39岁卢姓男子，昨夜与一名男性友人相约于湾仔区内饮酒消遣。至今日凌晨时分，两人意犹未尽，适逢世界杯决赛周多场小组赛正于深夜及清晨上演，卢男遂决定亲自驾驶其自订车牌的私家车，载同友人「转场」前往尖沙咀继续观看球赛。

当私家车沿勿地臣街驶至耀华街附近时，车辆却在路上摇晃不定，被附近执行巡逻任务的警员发现异样。警员在盘问期间，发现卢男身上散发出浓烈酒气，于是勒令他接受俗称「吹波波」的随机酒精呼气测试。结果显示，卢男体内的酒精含量达45度，超出法例法定限度。

至于同车的男性友人，在现场协助警方调查并登记个人资料后，证实与案无关，获警方当场放行。涉案的自订车牌私家车则由警方安排的拖车拖离现场，送往汽车扣留中心作进一步检验。案件目前交由有关方面的交通分队跟进。