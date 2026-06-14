司机往睇世界杯涉酒驾被捕 铜锣湾两小时两宗

四年一度的世界杯拉开战幔，全港大批球迷深夜外出饮酒睇波消遣，惟有人却罔顾道路安全。警方今日（14日）凌晨在铜锣湾勿地臣街近耀华街同一路段，先后发现两辆私家车在行驶期间左摇右摆，形迹可疑，上前截查后揭发两名男司机涉嫌「酒后驾驶」。据悉，两名涉案司机当下均正准备载同友人「转场」往其他地区继续观看赛事，岂料难逃法眼。

39岁男开自订车牌车 欲往尖沙咀睇波左摇右摆

首宗案件发生于今日凌晨1时零5分。一名39岁卢姓男子与一名男性友人，于铜锣湾区内饮酒消遣。至深夜时分，两人意犹未尽，卢男遂亲自驾驶一辆挂有自订车牌的私家车，载同该名男伴，准备跨海前往尖沙咀一带的酒吧继续观看世界杯赛事。

惟当私家车沿勿地臣街驶至耀华街附近时，车辆在路面上显得摇晃不定、轨迹异常，引起现场巡逻警员的注意。警员上前将车截停，发现卢男身上散发浓烈酒气，遂勒令其接受俗称「吹波波」的随机酒精呼气测试。结果显示卢男体内酒精含量45度，超标出法定上限，警员以涉嫌「酒后驾驶」罪名将其正式拘捕，同车男乘客在协助调查后获放行，涉案私家车则被拖走扣验。

相隔两小时同一位置再开斋 29岁男夜店消遣后「转场」湾仔落网

至清晨3时零3分，警方在勿地臣街近耀华街同一地点驻守期间，再度发现另一辆私家车出现类似的左摇右摆行车轨迹，遂再度出击将车拦截。

警员调查后证实，该车的29岁蔡姓男司机同样未能通过酒精呼气测试，呼气读数超标，当场涉嫌「酒后驾驶」被捕。消息指，蔡男当时刚与一名男性友人在附近的夜店畅饮狂欢，随后开车载同友人，计划前往邻近的湾仔区观看接下来的世界杯场次，殊不知驶至上述路段时便被警方识破。两宗案件目前均由交通分队作进一步跟进。