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有片｜私家车迎头撼的士酿6伤 车辘飞脱一地碎片 西贡公路塞爆车龙逾7公里

突发
更新时间：17:35 2026-06-13 HKT
发布时间：17:18 2026-06-13 HKT

西贡发生交通意外。今日（13日）下午3时许，一辆的士沿西贡公路行驶，至菠萝𪨶新安村附近与一辆私家车发生相撞。救援人员赶至，发现私家车司机受伤，至于的士司机及车上4名乘客，包括2名女子、1名男童及1名女童亦告轻伤，全部人清醒由救护车送往将军澳医院治理。

根据网上图片所见，私家车右前辘飞脱，大量碎片及零件散落一地，而的士车头部份泵把亦告损毁。事后有车房上载一条闭路电视片段至社交平台，片中见到的士当时往西贡方向行驶，车速不算太快，惟驶至新安村附近时，与对面线一辆私家车迎头相撞，尾随的士的一辆红色私家车幸及时煞车，未有卷入车祸。

意外导致西贡公路大塞车，根据google地图显示，车龙逾7公里。运输署表示，上址交通挤塞，西贡公路（来回方向）近菠萝𪨶的全线封闭，呼吁计划前往西贡一带的驾驶人士请为行程预留充裕的时间，并可考虑使用西沙路。另外，运输署指受影响城巴第792M号线须改道行驶。


 

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