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沙田赛马会游泳池遭雷劈中 跳台石屎崩碎 　

突发
更新时间：13:16 2026-06-13 HKT
发布时间：13:16 2026-06-13 HKT

踏入雨季，本港行雷闪电频密，沙田源禾路沙田赛马会游泳池一个跳台，今（13日）晨被雷劈中，石屎崩碎，白色胶盖亦有损毁飞在一旁，足见威力之大，庆幸无人受伤。香港政府拯溺员总工会呼吁泳客，一旦天文台发出雷暴警告，泳客应立即远离泳池。

香港政府拯溺员总工会在fb专页发文，指今（13日）晨6时40分，沙田泳池（沙田赛马会游泳池）主池跳台范围因雷暴天气一度遭受电击。事件敲响警钟：「雷暴期间于露天泳池活动，风险极高」。

主池有八个跳台，由图片可见，第二号跳台被雷劈中，其中一角崩烂，白色胶盖亦有损毁，飞弹在旁，令人怵目惊心。

香港政府拯溺员总工会主席邓子安补充称，雷暴警告期间康文署辖下的游泳池不会关闭，办事处职员会广播呼吁泳客上水，到有盖的地方暂避，救生员亦会逐一向泳客劝解。不过，有泳客会不合作，拒绝上水或延迟上水。

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