明爱医院KOL女实习医生被捕 通宵扣查今偕探员到医院搜证

明爱医院一名KOL女实习医生「Angel」，近日先后被揭发擅用医院器材为自己照X光、找在屯门医院工作的男友代自己为病人做直肠镜检查，以及擅用其他医生帐号登入临床医疗系统，浏览病人资料共三宗罪，医管局表示已即时解雇一名实习医生。而警方于昨(12日)下午约7时，以不诚实使用电脑罪，拘捕该名24岁女实习医生。「Angel」被捕后在长沙湾警署通宵扣留调查，直至今（13日）中午约12时半，「Angel」在律师陪同下，乘坐探员车辆，到达她实习的明爱医院搜证，逗留约15分钟，再乘坐探员车辆离开医院。

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医管局发言人昨日（12日）发声明，指已即时解雇一名实习医生。该局知悉近日社交媒体讨论一名实习医生连串不当行为的贴文后，已采取行动成立调查委员会严肃跟进事件。委员会已经完成调查，确定该名实习医生涉及一连串不当行为，医管局昨日已采取行动即时解雇。

据了解，医管局收到匿名举报指称一名在明爱医院工作的女实习医生，在工作期间，擅自使用一位在屯门医院医生的登入帐号和资料，登入医院的电脑系统，浏览病人资料。医管局其后将案件转交警方调查。

警方接报后，与医管局核实情况，并对相关的登入及浏览记录作出调查，确认该名女实习医生曾于5月13日至5月14日，擅自使用他人的帐户，在明爱医院登入医管局的电脑系统，浏览属于屯门医院的病人资料。（该名女实习医生的实习期是2026年4月1月至6月30日。）

警方于6月12日下午约7时，以不诚实使用电脑罪，拘捕该名24岁女实习医生。被捕人于长沙湾警署被扣留调查。

港大医学院 : 独立评估该实习医生是否「适合执业」

港大医学院回应指，得知一名实习医生被解雇的消息，尊重医院管理局作为该实习医生的雇主的决定 。医学院亦已在最短时间内启动香港大学的既定机制，独立进行有关该实习医生的「适合执业」 (fitness-to-practice) 评估 。如果证实其执业能力不达标，医学院将依机制规定适时向香港医务委员会呈交评估报告 。