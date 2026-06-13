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上水彩园邨16岁少年与女邻居噪音积怨互殴 向对方喷杀虫水 两人涉打架同被捕

突发
更新时间：11:50 2026-06-13 HKT
发布时间：11:50 2026-06-13 HKT

今(13日)早上9时12分，上水彩园邨彩屏楼发生打斗案，一名16岁少年与55岁女邻居，因事发生争执大打出手，其间少年涉向妇人喷杀虫水，妇人报警求助，警员接报到场，经调查后，拘捕少年及邻居妇涉公众地方打架，少年脚部受伤，与妇人同送北区医院治理，警方正调查事件起因。

据了解，两名被捕人近数月因噪音问题素有积怨，今日姓刘（55岁）女邻居又在走廊大叫，16岁少年随即与其发生争执，双方继而动武，两人均被警方以公众地方打架罪名拘捕，案件交由大埔警区刑事调查小队第三队跟进。

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