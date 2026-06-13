警飞鹅山一带加强反毒品执法 出动无人机设路障加强巡逻

黄大仙警区人员于昨日(12日)联同东九龙机动部队及东九龙无人机队，再度于飞鹅山观景台一带展开反毒品执法及宣传行动。

是次行动中，警方于晚间在通往飞鹅山之主要通道设置路障，对可疑车辆及人士进行截查。同时，黄大仙特别职务队人员及东九龙机动部队亦于该处高风险地点加强巡逻，务求对不法之徒产生阻吓作用。行动期间，警方再度出动无人机于飞鹅山一带上空进行高空巡逻，并透过无人机进行广播，呼吁市民切勿以身试法，远离毒品。此外，人员亦于现场向市民派发反毒品宣传单张，加强公众对毒品祸害的认识。

警方重申将持续于飞鹅山一带采取多元化执法行动，灵活运用不同警务资源，全力打击毒品罪行。警方呼吁市民如发现任何可疑或违法行为，应立即联络警方，共同维护社区安宁。