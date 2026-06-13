大围单位遭撬窗爆窃 失近60万元财物 包括劳力士等名表

大围发生爆窃案。周四（12日）晚上9时许，警方接获一名67岁姓朱女住户报案，指返回位于大埔公路沙田岭段毕架‧金峰寓所时，发现窗户有被撬痕迹，屋内亦有搜掠痕迹，怀疑遭贼人潜入爆窃。

警方接报到场调查，发现主卧室窗户有被撬痕迹，而主卧室柜内亦有搜掠迹象。经点算后，共有一只IWC手表、一只Omega手表、一只Rolex手表、一只Cartier手表及一些首饰金器被盗取，损失总值59万8千元，案件列作爆窃案，案件交由沙田警区刑事小队第五队跟进。暂未有人被捕。