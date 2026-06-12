海洋公园晕倒亡│男技工去年初曾晕倒 女儿旅游途中闻噩耗返港奔丧

海洋公园一名机械技工暴毙案，死者陆泽森（63岁）从事机械维修工作多年，早年患有糖尿病等问题，去年初在海洋公园上班期间晕倒，送院检查证实患有「三高」，获公司安排处理较轻松工作。据悉，他今日下午原本要去覆诊，至早上被发现倒毙员工休息室的扶手梯上，正在外游的女儿惊闻噩耗，连忙赶返香港处理亡父身后事。

死者胞姊（左）与妻子忆述死者生平。黄文威摄

死者与妻子育有一名女儿，女儿已出身。他与妻子居住石硖尾邨一单位。据死者胞姊表示，死者年轻时身体很好，至晚年才开始身体转差，除了早年患上糖尿病外，亦有高血压、高血脂及高血糖，需定期到医院覆诊，今日下午4时需要覆诊。

她表示，海洋公园对亡弟很好，去年得知他身体有病，返工时间及工作量都作出调整，让他工作得更轻松，弟弟性极勤力，喜欢工作，故一直没有退休。她称，弟弟是机械维修工，服务过多间公司。

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遗孀难抵老伴过世，双眼通红，至今未能接受事实，死者胞姊又指，日前，死者女儿去旅行，今早得知父亲身故，马上搭飞机返香港，待医院报告完成，她们会处理其丧事。

陆男今日早上7时30分在海洋公园当值，8时许他仍与工友倾谈，并无异样。之后他与工友分开工作。至早上约9时，有工友发现他在梯间晕倒，平躺地上，于是报案，获送院抢救不治。

警员到场调查，初步没有可疑。陆后脑受伤流血，两个膊头甩骹，死因有待验尸确定，案件列作「抵达时死亡」， 劳工处人员亦有到场调查， 案件交由香港仔警区杂项调查队跟进。