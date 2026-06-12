跨境骗党4男女落网 涉盗用内地人银行卡 来港豪买再销赃涉款700万 

本港警方与内地执法部门、本地金融机构和连锁零售商合作，经深入调查锁定一个跨境诈骗集团，并于前日（10日）成功以「串谋诈骗」及「处理赃物」罪拘捕3男1女，分别为两名本地人及两名内地人。他们涉嫌透过盗用至少50名内地受害人的银行卡，并于本地购买贵价护肤品和中成药，再转售图利。案件涉及今年5及6月发生的86宗可疑交易，涉款超过700万港元，各人损失介乎约5400元至118万元。

据悉事件源于其中一名内地受害人，透过电子平台向本港警方报案，警方经调查后发现该个诈骗集团。他们首先透过不同类型网上骗局，先骗取内地受害人银行资料，然后将受害人扣账卡或信用卡绑定至手机支付系统，再派人来港至多间大型连锁零售店大额购物。该诈骗集团主要购买名贵中成药或高价护肤品，单次交易可达数十万港元。警方相信，该团伙利用这些容易转手货品，将骗款洗白。

跨境合作侦破诈骗集团

警方经过深入调查，包括分析大量闭路电视片段、联同本地金融机构核实交易纪录，并与相关执法部门紧密合作，成功锁定诈骗集团运作模式，至前日展开行动。首先警员在黄埔一间连锁零售店，发现一名诈骗集团成员到店舖购物，使用已绑定手机支付系统的怀疑涉案银行卡，购买158套、总值超过13万港元的高价护肤品。

货品其后由同党接收，再运至上水一个200呎地舖仓库储存。警方见时机成熟遂收网，拘捕上述两人及仓库内两名接赃成员。警方在仓库起出大量全新保健产品或护肤品，来源仍在调查，不排除该团伙同时有份处理其他犯罪集团的赃物。

港岛总区科技及财富罪案组高级督察徐蔚莹。

警方港岛总区科技及财富罪案组高级督察徐蔚莹强调，不论犯罪集团如何跨境分工或试图掩饰资金流向，警方必定与内地或海外执法机构紧密合作，全力打击。市民应小心保管自己银行资料或网上登入凭证，千万不要向他人透露。如果发现户口有不寻常交易，应立即通知银行及报警。至于商户处理大额电子支付交易时，可特别留意顾客是否使用同一部手机频繁切换不同帐户，或者使用多部手机付款，如有可疑请即报案。