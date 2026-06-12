珍惜生命｜夫妻声称揽子女轻生 学校急报案 警及时观塘裕民坊寻获

一对30多岁夫妻，声称要与8岁女儿及5岁儿子轻生，学校得知事件后报案求助。幸警方经追查，及时在观塘裕民坊平安寻获这个家庭，随后将这对夫妻拘捕。

消息指，事发于今早（6月12日）11时许，涉案夫妻分别35岁姓施及33岁姓林，他们因居住及感情事宜争执，其间丈夫情绪激动，致电5岁儿子所就读的将军澳宝林邨一小学，声称要接走儿子轻生。校长得悉来电大惊，报警求助，男童则被留在学校继续上课。

案件正由观塘警区刑事调查队第三队跟进。

随后，丈夫再次发轻生讯息给妻子，妻子亦失去理智，表示要同归于尽，并到另一学校接走其8岁女儿。所幸警方经追查，最终于下午3时许，在观塘裕民坊休憩公园寻回夫妻及女童三人，他们均平安没有受伤。目前警方已拘捕这对夫妻，案件正由观塘警区刑事调查队第三队跟进。

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