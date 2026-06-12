海洋公园晕倒亡│男技工有三高糖尿病 曾向家人透露心脏不适 原定今日到公院诊治

海洋公园一名63岁姓陆机械技工，今（12日）早上约9时，在通往设施维修工场的梯间晕倒失去知觉，送院后不治。据悉，陆男原与工友检查摩天轮设施，陆男往取工具，但迟迟未返，工友往找他时，发现他倒卧在「越矿飞车」游戏附近往员工休息室的扶手梯上，昏迷不醒，最后返魂乏术。据悉，陆男患有糖尿病、高血压、高血脂及高血糖，需定期到医院覆诊。他近日曾向家人透露心脏不舒服，今日原需要到东区尤德医院心脏科诊治。

陆男今日早上7时30分在海洋公园当值，8时许他仍与工友倾谈，并无异样。之后他与工友分开工作。至早上约9时，有工友发现他在梯间晕倒，平躺地上，于是报案，获送院抢救不治。

警员到场调查，初步没有可疑。陆后脑受伤流血，两个膊头甩骹，死因有待验尸确定，案件列作「抵达时死亡」， 劳工处人员亦有到场调查， 案件交由香港仔警区杂项调查队跟进。

劳工处表示现正调查今日（12日）上午在黄竹坑发生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。劳工处接报后已即时派员到现场，现正就意外原因展开调查。