网恋驻伊拉克「美军军医」 退休妇被骗160万元

六旬退休妇人误信自称华裔美军军医的骗徒，堕入「爱情陷阱」，被人甜言蜜语盖过理智，对方以「申请提早退役」及筹集机票费为由，最终被骗去逾160万港元，「我谈的那场恋爱」最终以双失告终。

警方在Facebook专页「守网者」表示，警方过去一周共接获10多宗网上情缘骗案，总损失近$500万元。其中一宗损失金额最高的案件是一名本地六旬退休女子透过Facebook认识骗徒，骗徒自称是华裔美军军医，由联合国部队派驻伊拉克。骗徒每日以WhatsApp对受害人表达甜言蜜语，之后发展成网上恋人。

其后骗徒向受害人表示希望申请提早退役，但需要支付提早退役申请费及返回美国的机票等多项费用，才能领取超过600万美金（折合约5,000万港元）退休金。骗徒要求受害人贷款及承诺见面时给予超过700万港元作为报酬。受害人不虞有诈，按对方指示多次转账至不同人名的个人银行户口，最终损失超过160万港元。

警方提醒，网上交友要核实对方身份，尝试与对方进行视像通话，以及切勿转账予不明个人银行户口。

守网者公布一宗网恋华裔美军的骗案。