猜猜我是谁│ 冒「特务」骗保证金涉4案骗款$100万 来港23岁内地女硕士生落网

「假冒官员」电话骗案持续出现，有受害内地人曾被骗后，竟「特务」上身，以同样方法欺骗其他人。警方近月接获报案，指收到内地执法人员来电，指控其涉及犯罪活动，而索取保证金，警方展开深入调查后，前日以「以欺骗手段取得财产」罪拘捕一名23岁女子，报称为来港修读硕士课程的内地生，她涉嫌与4宗在今年5月至6月期间发生的「假冒官员」骗案有关，涉案金额逾100万港元。

东九龙总区重案组侦缉督察梁曼宜讲述案情时表示，今年5月底至6月初期间，警方接获两名受害人报警，指他们收到不明来电，骗徒自称内地执法人员，指控受害人涉及内地犯罪活动，骗徒除要求受害人签署保密协议，亦索取所谓保证金，受害人因担心自己涉案，并急于证明自己的清白，于是不虞有诈，根据骗徒的指示，获取信任后，骗徒会指使受害人到指定地点，将现金交给一名所谓「特务」的调查人员，其后受害人告知家人，并且发现受骗于是报案。

东九龙总区刑事部迅速展开深入调查，并透过锐眼计划，翻查大量闭路电视，成功锁定一名女疑犯身份。前日（10日）中午时分，当被捕人在红磡向一名受害人展示虚假警察委任证，讹称特务以及收取骗款时，警方即场以欺骗手段取得财产罪拘捕该女子，即场成功起回港币7万元骗款。

警方经调查后，发现被捕人女子共牵涉4宗同类案件。并在其住所，检获另一张虚假警察委任证，一张虚假内地执法人员工作证，以及相信制作所谓保密协议的电脑及影印机。

被捕女子23岁，报称来港修读硕士课程的内地生，现正被扣留调查。警方相信她曾是骗案受害人。案件中4名受害人背景，年龄介乎20岁至42岁，分别为3男1女，其中一名亦是本地大学修读课程的内地生。

警方想借此作出呼吁，如有任何市民怀疑自己在同类案件中受骗，可致电东九龙总区重案组3B队 ，电话3661 0105作查询。

⁠警方重申，无论在内地或本地执法人员，均不会要求市民交收现金，或进行转账汇款及签署保密协议。而在同类案件中，假扮特务的骗徒与受害人见面时会穿戴整齐，甚至出示虚假官方证件，但市民不要信以为真，应多加核实及检查，慎防受骗。当市民收到自称执法人员的电话提出同类要求，便要提高警觉。如市民有任何怀疑可致电防骗易热线18222查询。警方重申，以欺骗手段取得财产为非常严重罪行，一经定罪，最高可判监10年，市民切勿以身试法。