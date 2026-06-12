Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗6男女自称黑帮用锤仔袭凤姐收陀地兼逼签$5万借据 掠走手机现金逃去

突发
更新时间：09:57 2026-06-12 HKT
发布时间：06:14 2026-06-12 HKT

深水埗发生涉及凤姐劫案。今日（12日）凌晨约3时，警方接获报案，指福荣街120号一单位内有女子遭人袭击及抢劫。人员接报到场，发现一名女子受伤清醒，随即由救护车送往明爱医院治理。

初步调查显示，57岁女事主报称被5男1女进入单位后袭击，并掠走一部值1万元的iPhone及400元现金，5男女随后逃去。

据了解，涉事单位为「一楼一」凤楼，事主为在上址工作的女子，疑涉及「收陀地」纠纷。据了解，今凌晨2时许，6男女到达上址单位，向女事主自称是三合会「14K」及「荃湾和胜和」的成员，要求女事主给予保护费。

事主拒绝，其中两男分别用拳头及锤仔袭击她，更强逼事主签下港币50,000元的借据，其间抢去事主1部价值约港币10,000的手提电话及港币400元才离开。事主不甘受辱报警，警方到场后于案发位置一带搜索，没有任何发现。案件列为「自称三合会社团成员」及「抢劫」，交由深水埗警区刑事调查队第七队负责调查。

最Hit
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
60岁或以上长者专享！乐悠咭1招即赚$100八达通增值额 简单3步登记
生活百科
15小时前
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光
影视圈
13小时前
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
13小时前
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众
影视圈
16小时前
世界杯2026｜墨西哥揭幕战2：0挫南非 两军共3人领红牌
世界杯2026｜墨西哥揭幕战2：0挫南非 两军共3人领红牌
足球世界
5小时前
六合彩｜头奖800万今搅珠 即睇50期最旺号码！
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 即入嚟对号码！
社会
12小时前
高息活期存款成资金避风港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金纪念票及现金回赠
高息活期存款成资金避风港 最高2.5厘媲美定存 加送999.9足金纪念票及现金回赠
投资理财
18小时前
东京2男1女StripChat性爱直播，涉猥亵被捕。 网上图片
StripChat｜东京2男1女性爱直播被捕 一年办500场吸金亿日元
即时国际
10小时前
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查/$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
港人大赞政府牙科服务！长者免费检查／$50洗牙 需符合3条件 附服务范围/费用/参加方法
生活百科
18小时前
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
张振朗女友杨偲泳「如穿内衣」晒低胸上围  减肥广告面尖尖身材仍傲人  视帝随时娶返屋企
影视圈
13小时前