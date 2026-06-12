深水埗6男女自称黑帮用锤仔袭凤姐收陀地兼逼签$5万借据 掠走手机现金逃去

深水埗发生涉及凤姐劫案。今日（12日）凌晨约3时，警方接获报案，指福荣街120号一单位内有女子遭人袭击及抢劫。人员接报到场，发现一名女子受伤清醒，随即由救护车送往明爱医院治理。

初步调查显示，57岁女事主报称被5男1女进入单位后袭击，并掠走一部值1万元的iPhone及400元现金，5男女随后逃去。

据了解，涉事单位为「一楼一」凤楼，事主为在上址工作的女子，疑涉及「收陀地」纠纷。据了解，今凌晨2时许，6男女到达上址单位，向女事主自称是三合会「14K」及「荃湾和胜和」的成员，要求女事主给予保护费。

事主拒绝，其中两男分别用拳头及锤仔袭击她，更强逼事主签下港币50,000元的借据，其间抢去事主1部价值约港币10,000的手提电话及港币400元才离开。事主不甘受辱报警，警方到场后于案发位置一带搜索，没有任何发现。案件列为「自称三合会社团成员」及「抢劫」，交由深水埗警区刑事调查队第七队负责调查。