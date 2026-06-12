520浪浪加油站｜渔护署警方进八乡狗场 带走约50只狗 爱协吁规管收容所

「520浪浪加油站」近月多次卷入争议，其水蕉新村及清潭路狗场接连遭人投诉外，47岁姓梁负责人早前亦涉嫌虐畜被警方拘捕。消息指，渔护署周四（11日）联同警方行动，进入「520浪浪加油站」位于元朗八乡的狗场，并带走大约50只狗。爱协指出，年内已接获数百宗相关投诉，对当局行动表示欢迎，呼吁当局尽快规管动物收容所，以保障动物福祉。

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据了解，警方与渔护署人员下午到「520浪浪加油站」位于元朗八乡清潭路的狗场。当时至少有7辆渔护署车辆到场，其间「520浪浪加油站」姓梁负责人亦在现场。随后多名渔护署人员带同狗笼进入场内，先后带走大约50只狗。

《星岛头条》取得数段影片及多张照片，片中见到狗场内不倒传出狗吠声，多只狗被困笼内「头耷耷」，环境衞生极之恶劣。多名渔护署职员带备大量捕狗索，穿著保护衣及手套，不断出出入入。据悉，行动由周四下午3时开始，渔护署用多辆车将狗只运走，至晚上11时行动才完结。

多名民间救援组织负责人到场了解，包括动物福利关注联盟召集人刘镇海、毛守救援负责人Kent及「龟途」创办人阿邦等。刘镇海表示，据他了解狗场内有部分狗只没有晶片，未知被带走的狗狗的情况及去向，又指动物福利关注联盟日前与渔护署署长会面，曾提出希望协助跟进场内动物暂时安置、日常看护、去向跟进等工作，确保动物过渡期生活得到妥善照料。动物福利关注联盟其后亦就今次事件发出声明，呼吁相关部门以保障动物福祉为核心，妥善处理各项后续工作，切实守护动物合法权益。

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香港爱护动物协会表示，自今年初起，爱协已就「520浪浪加油站」动物收容场所接获数百宗投诉，过去数月亦一直就此事与警方及渔农自然护理署保持密切联系。爱协感谢有关部门采取行动，保障这些狗只的福祉。爱协期望有关方面继续采取进一步行动，包括持续巡查、密切监察及提供适切照顾，以确保牠们的福祉得到保障。爱协强调亦已准备就绪，继续提供支援与协助。

爱协指出，动物虐待并不只限于蓄意施暴，疏忽照顾同样属于虐待。当动物长期缺乏足够食物、清洁食水、安全栖身之所、所需兽医护理，以及合适的生活环境，牠们便会承受痛苦，而这些痛苦往往在获得协助前已持续多时。爱协认为香港急需在妥善规管动物收容场所的同时，引入饲养者照顾责任，这是爱协及其他动物福利团体多年来一直倡议的重要方向。若设有收容所牌照及巡查制度，所有收容场所便须符合基本动物福利标准、申领牌照，并接受监管，以确保遵守相关要求。