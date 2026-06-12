520浪浪加油站｜八乡狗场多只狗异常消瘦 渔护署进场调查带走 爱协吁规管收容所

「520浪浪加油站」近月多次卷入争议，其水蕉新村及清潭路狗场接连遭人投诉外，47岁姓梁负责人早前亦涉嫌虐畜被警方拘捕。渔护署周四（11日）联同警方行动，进入「520浪浪加油站」位于八乡锦上路元岗新村清潭路的狗场，并带走11只狗返回动物管理中心检查。爱协指出，年内已接获数百宗相关投诉，对当局行动表示欢迎，呼吁当局尽快规管动物收容所，以保障动物福祉。

相关报道：唐狗严重抽筋后腿腐烂 主人与兽医诊所失联 警拘520浪浪加油站负责人

渔护署指场内多只狗身形异常消瘦

渔护署表示，人员于周四到相关狗场跟进调查，发现多只狗只身形异常消瘦，怀疑有人疏忽照顾动物。署方人员检走共11只狗只，并带返动物管理中心作进一步检查。署方会继续就个案进行深入调查，如有足够证据，将会对有关人士提出检控。另外行动中，署方人员亦发现该狗场有30只狗未领有效牌照。

现场消息指，多名渔护署人员周四下午3时许驱车抵达狗场，在警员协助下携狗笼进场，先后带走多只狗，其间「520浪浪加油站」姓梁负责人在场，行动一直至晚上11时才完结。《星岛头条》取得数段影片及多张照片，可见渔护署人员穿著保护衣及手套，带备捕狗索不断出入狗场；另外狗场内狗吠声此起彼落，多只狗被困笼内「头耷耷」，环境衞生极之恶劣

动物机构冀协助安置 渔护署指目前狗只仍属证物

事件引起动物福利机构关注，多名民间救援组织负责人曾到场了解，包括动物福利关注联盟召集人刘镇海、毛守救援负责人Kent及「龟途」创办人阿邦等。刘镇海向《星岛头条》表示，动物福利关注联盟较早时曾会晤渔护署署长，提出希望协助跟进场内动物暂时安置、日常看护、去向跟进等工作，确保动物过渡期生活得到妥善照料。动物福利关注联盟其后亦就今次事件发出声明，呼吁相关部门以保障动物福祉为核心，妥善处理各项后续工作，切实守护动物合法权益。

相关报道：锦上路多狗被困笼中淋雨 爱协称涉「520浪浪加油站」狗场 冀再与渔护署联合巡查

就动物机构希望协助暂时安置动物，渔护署回复查询时提到，由于上述11只狗目前为案件证物，并仍属于其畜养人，一般情况下署方不会交由动物福利机构托管。署方又呼吁，如发现任何怀疑残酷对待动物的情况，请立即致电1823向渔护署举报；如情况紧急，请立即报警求助。

多只狗被困在铁笼内。动物福利关注联盟召集人刘镇海提供

爱协：年内已接获数百宗相关投诉

香港爱护动物协会表示，自今年初起，爱协已就「520浪浪加油站」动物收容场所接获数百宗投诉，过去数月亦一直就此事与警方及渔农自然护理署保持密切联系。爱协感谢有关部门采取行动，保障这些狗只的福祉。爱协期望有关方面继续采取进一步行动，包括持续巡查、密切监察及提供适切照顾，以确保牠们的福祉得到保障。爱协强调亦已准备就绪，继续提供支援与协助。

爱协指出，动物虐待并不只限于蓄意施暴，疏忽照顾同样属于虐待。当动物长期缺乏足够食物、清洁食水、安全栖身之所、所需兽医护理，以及合适的生活环境，牠们便会承受痛苦，而这些痛苦往往在获得协助前已持续多时。爱协认为香港急需在妥善规管动物收容场所的同时，引入饲养者照顾责任，这是爱协及其他动物福利团体多年来一直倡议的重要方向。若设有收容所牌照及巡查制度，所有收容场所便须符合基本动物福利标准、申领牌照，并接受监管，以确保遵守相关要求。

根据《防止残酷对待动物条例》（第169章），任何人如残酷对待任何动物，或不合理地作出或不作出某种作为而导致动物受到不必要的痛苦，即属违法。一经定罪，最高可被罚款$200,000及监禁三年。另外根据《狂犬病条例》（第421A章），狗只畜养人须确保其狗只在满五个月大时接种狂犬病疫苗、申领牌照及植入晶片。违例者一经定罪，最高可被罚款$10,000。