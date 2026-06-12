渔护署警方进520浪浪加油站八乡狗场 带走约50只狗

「520浪浪加油站」近月多次卷入争议，其水蕉新村及清潭路狗场接连遭人投诉外，47岁姓梁负责人早前亦涉嫌虐畜被警方拘捕。消息指，渔护署周四（11日）联同警方展开行动，进入「520浪浪加油站」位于元朗八乡的狗场，其间至少有7辆渔护署车辆到场，并带走大约50只狗。《星岛头条》正就事件向渔护署查询。

据了解，警方与渔护署人员下午到「520浪浪加油站」位于元朗八乡清潭路的狗场，当时「520浪浪加油站」姓梁负责人亦在现场，多名渔护署人员带多个狗笼进入场内，先后带走大约50只狗。

《星岛头条》取得数段影片及多张照片，片中见到狗场内不倒传出狗吠声，多只狗被困笼内「头耷耷」，环境衞生极之恶劣。多名渔护署职员带备大量捕狗索，穿著保护衣及手套，不断出出入入。据悉，行动由周四下午3时开始，渔护署用多辆车将狗只运走，至晚上11时行动才完结。

多名民间救援组织负责人到场了解，包括动物福利关注联盟召集人刘镇海、毛守救援负责人Kent及「龟途」创办人阿邦等。刘镇海表示，据他了解狗场内有部份狗场没有晶片，未知被带走的狗狗的情况及去向，又指动物福利关注联盟日前与渔护署署长会面，曾提出希望协助跟进场内动物暂时安置、日常看护、去向跟进等工作，确保动物过渡期生活得到妥善照料。动物福利关注联盟其后亦就今次事件发出声明，呼吁相关部门以保障动物福祉为核心，妥善处理各项后续工作，切实守护动物合法权益。