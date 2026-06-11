珍惜生命｜中年汉石梨贝水塘疑跳坝 送院抢救后不治

今日（11日）下午3时许，警方接获报案，指一名中年男子跌落石梨贝水塘的水坝底部，身体多处受伤。由于男子位于水坝较低位置，现场比较陡峭，飞行服务队一度派出直升机到场协助搜救，但不成功，最后需要消防员救起，再由救护车送往明爱医院抢救，可惜最终不治。

警方经调查后，相信该名54岁姓杨男子于水坝顶部近围栏位置堕下，警方于现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定，暂时将案件列作「自杀」处理。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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