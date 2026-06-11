Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜中年汉堕九龙副水塘 送院抢救后不治

突发
更新时间：19:31 2026-06-11 HKT
发布时间：19:31 2026-06-11 HKT

今日（11日）下午3时许，警方接获报案，指一名中年男子跌落九龙副水塘，身体多处受伤。由于男子位于水坝较低位置，现场比较陡峭，飞行服务队一度派出直升机到场协助搜救，但不成功，最后需要消防员救起，再由救护车送往明爱医院抢救，可惜最终不治，警方正调查事件。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service  

最Hit
01:16
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
3小时前
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
03:15
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
11小时前
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
影视圈
7小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
9小时前
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
时事热话
7小时前
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
22小时前
太古城母女堕楼︱孙玉菡：女童目睹母亲坠楼后 有到医院接受评估及检查 获容许回到家中
01:16
太古城母女堕楼︱孙玉菡：女童目睹母亲坠楼后 有到医院接受评估及检查 获容许回到家中
社会
2小时前
亲属认尸后黯然离去。杨伟亨摄
太古城母女堕楼｜亲友殓房认尸 黯然离开
突发
7小时前
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
00:32
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
社会
7小时前
李家鼎否认遭前女友Viva管控财产 父子档探店中气十足晒超强记忆 霸气回应80岁不抗拒新恋情
李家鼎否认遭前女友Viva管控财产 父子档探店中气十足晒超强记忆 霸气回应80岁不抗拒新恋情
影视圈
7小时前