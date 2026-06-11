珍惜生命｜中年汉堕九龙副水塘 送院抢救后不治
更新时间：19:31 2026-06-11 HKT
发布时间：19:31 2026-06-11 HKT
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今日（11日）下午3时许，警方接获报案，指一名中年男子跌落九龙副水塘，身体多处受伤。由于男子位于水坝较低位置，现场比较陡峭，飞行服务队一度派出直升机到场协助搜救，但不成功，最后需要消防员救起，再由救护车送往明爱医院抢救，可惜最终不治，警方正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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