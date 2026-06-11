落马洲过关妇腰间藏私烟 高温33度著外套掩盖 事败落网囚4星期

3名入境旅客因管有或进口未完税香烟及未有向海关人员作出申报，违反《应课税品条例》，今日（6月11日）在裁判法院分别被判处监禁4星期至5个月及罚款1000元。海关对判刑表示欢迎，监禁判刑具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。

其中在5月28日，关员在落马洲支线管制站截查一名69岁抵港女旅客时，在其身上检获181支未完税香烟，估计市值约700元，应课税值约600元。该名旅客随即被捕。她今日在粉岭裁判法院被判处监禁4星期和罚款1000元。海关图片可见，涉案妇人将两盒香烟藏在腰间，并穿著外套遮掩。翻查天文台资料，当日酷热天气警告曾生效，本港最高气温达到33.4度。

此外，海关人员昨日（6月10日）在香港国际机场截查一名56岁抵港男旅客，并在他携带的个人行李内检获约3.4万支未完税香烟，估计市值约14万元，应课税值约11.3万元。该名抵港旅客随即被捕。他今日在西九龙裁判法院被判处监禁5个月和罚款1000元。

同日，海关人员在机场截查一名49岁抵港女旅客，并在她携带的个人行李内检获3.4万支未完税香烟，估计市值约14万元，应课税值约11.2万元。该名旅客随即被捕。她今日在西九龙裁判法院被判处监禁四个月和罚款1000元。

56岁男旅客的个人行李内检获的未完税香烟。

49岁女旅客的个人行李内检获的未完税香烟。