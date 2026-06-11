强积金MPF｜积金易加强审查打击假医生纸  专家倡引入AI助筛查

有不法中介引诱市民铤而走险，透过虚假医生纸声称供款人患重病，试图提早领取强积金（MPF），警方经调查后拘捕16人。积金易表示，目前已经加强所有提早领取个案。有专家提倡，平台可引入人工智能（AI）协助初步筛查。

积金易平台有限公司总经理吴润茵今日（6月11日）表示，会全力配合警方执法行动，并提醒强积金计划成员切勿以身试法。积金易团队已经加强审查所有申请提早提取强积金的个案，特别是以「罹患末期疾病」或「完全丧失行为能力」这两种理由的申请，包括会联络相关医生以逐一核实每张医生纸真伪，以杜绝虚假申索个案。

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香港资讯科技商会荣誉会长方保侨提倡，积金易平台未来可引入人工智能（AI）进行初步筛查，透过文字辨识及关联侦测等技术，交叉比对医生资料与申索纪录，以及早识别集团式欺诈。他直言任何企图造假骗取强积金者，必须承担严重法律后果。

积金易呼吁，如果有医生怀疑被人冒认身份伪造「医生纸」，作提早提取强积金的申索，应尽快联络积金易团队（电话：183 2622 / 电邮：[email protected]）。强积金计划成员亦切勿被犯罪集团唆摆，以任何不当手段申请提早提取强积金。根据《刑事罪行条例》，任何伪造或使用虚假文书的行为均属刑事罪行，一经定罪，最高可被判处监禁14年。