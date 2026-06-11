Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

强积金MPF｜积金易加强审查打击假医生纸  专家倡引入AI助筛查

突发
更新时间：18:43 2026-06-11 HKT
发布时间：18:43 2026-06-11 HKT

有不法中介引诱市民铤而走险，透过虚假医生纸声称供款人患重病，试图提早领取强积金（MPF），警方经调查后拘捕16人。积金易表示，目前已经加强所有提早领取个案。有专家提倡，平台可引入人工智能（AI）协助初步筛查。

积金易平台有限公司总经理吴润茵今日（6月11日）表示，会全力配合警方执法行动，并提醒强积金计划成员切勿以身试法。积金易团队已经加强审查所有申请提早提取强积金的个案，特别是以「罹患末期疾病」或「完全丧失行为能力」这两种理由的申请，包括会联络相关医生以逐一核实每张医生纸真伪，以杜绝虚假申索个案。

相关报道：强积金MPF｜供款人伙黑中介 伪造医生纸申提早领取 警拘16人涉款430万

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨提倡，积金易平台未来可引入人工智能（AI）进行初步筛查，透过文字辨识及关联侦测等技术，交叉比对医生资料与申索纪录，以及早识别集团式欺诈。他直言任何企图造假骗取强积金者，必须承担严重法律后果。

积金易呼吁，如果有医生怀疑被人冒认身份伪造「医生纸」，作提早提取强积金的申索，应尽快联络积金易团队（电话：183 2622 / 电邮：[email protected]）。强积金计划成员亦切勿被犯罪集团唆摆，以任何不当手段申请提早提取强积金。根据《刑事罪行条例》，任何伪造或使用虚假文书的行为均属刑事罪行，一经定罪，最高可被判处监禁14年。

最Hit
太古城母女堕楼｜母为公院社工 女童曾送院见心理医生 回家15分钟即堕楼亡
突发
2小时前
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
03:15
大棋盘︱医管局高层薪酬质询惹火 副局「窒机」、答非所问 「灾难级」应对惹劣评
政情
10小时前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅
饮食
8小时前
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
珍惜生命｜太古城48岁母早上堕毙 12岁女儿夜晚亦堕楼亡
突发
20小时前
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
曾智华都转发！公司通告赞女秘书「一丝不挂」获升职？网民：水洗唔清 疯估疑是这类公司｜Juicy叮
时事热话
5小时前
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
《爱‧回家之三代同糖》8月隆重登场 车婉婉吴若希李茵彤接棒上阵 故事大纲全面公开
影视圈
5小时前
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
家乡大地震毁屋 菲佣上工两日闪辞 雇主惨蚀$20000当请「香港3日2夜旅行」 网民疑劈炮另有内情｜Juicy叮
时事热话
7小时前
亲属认尸后黯然离去。杨伟亨摄
太古城母女堕楼｜亲友殓房认尸 黯然离开
突发
5小时前
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
00:32
天文台︱明起连落九日雨！西南季候风杀到 周日起连续三日雨势颇大
社会
6小时前
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
樊亦敏三喜临门豪气请《爱·回家》剧组食饭 连李家鼎健康都庆祝埋
影视圈
2026-06-10 15:45 HKT