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慈云山惠华街一周两度爆咸水管 道路受阻巴士改道

突发
更新时间：18:09 2026-06-11 HKT
发布时间：18:09 2026-06-11 HKT

慈云山惠华街今日（6月11日）下午近4时有咸水管破裂，是一星期第二次。其间，黄泥水涌出路面，汽车需要涉水而行。水务署人员随后赶至抢修，警员亦封锁现场一段惠华街来回方向，交通受阻。

运输署表示，因水管爆裂，惠华街来回方向近慈云山道的全线封闭，有巴⼠路线须改道⾏驶，包括九巴第3B、3C、3D、5C及N3D号线；过海巴⼠第116号线；及城巴第A23号线。上址交通繁忙。

相关报道：慈云山惠华街爆咸水管 慈康邨慈民邨等受影响 多条巴士线改道

水务署表示，今日下午接获报告指慈云山惠华街有水管渗漏事故，经了解后确认涉事水管为一条直径250毫米的咸水供水管，用作供应冲厕水予慈康邨、慈民邨、部分慈正邨、部分慈安苑及附近学校一带。

受事故影响，惠华街近慈云山道路口须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程。驾驶人士请留意现场交通指示。署方强调，工程团队正全力维修水管，并会尽快完成有关工程以恢复冲厕水供应。就事件为市民带来不便，署方致歉。

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