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大榄惩教所惩教助理 涉同袍耳边弄破手套致对方听力受损 警接获报案

突发
更新时间：18:28 2026-06-11 HKT
发布时间：18:28 2026-06-11 HKT

大榄惩教所有惩教助理涉嫌在同事的耳边弄破被吹胀的医疗橡胶手套，导致对方听力受损。惩教署回复指，有关事件现时由相关执法机构跟进，已按照既定机制处理，强调署方十分重视惩教人员的行为及操守，对纪律有严格的要求，任何人员若干犯违法违纪行为，署方指定必依法处理，绝不姑息。

据了解，事件发生于今年5月。大榄惩教所一名二级惩教助理，被指在一名同级惩教助理耳边，弄破被吹胀的医疗橡胶手套，导致对方听力受损。消息指，伤者自行求医，医生诊断后认为他失去部份听力，至事发后一个月，即6月8日（周一）伤者在亲友建议下报警求助。

惩教署回复《星岛头条》表示署方十分重视惩教人员的行为及操守，对纪律有严格的要求，强调任何人员若干犯违法违纪行为，署方定必依法处理，绝不姑息。有关事件现时由相关执法机构跟进，署方已按照既定机制处理。另外，警方亦称6月8日接获相关报案。案件现交由屯门警区刑事调查队第八队跟进。

 

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