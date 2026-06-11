强积金MPF｜供款人伙黑中介 伪造医生纸申提早领取 警拘16人涉款430万

积金局主席刘麦嘉轩上月曾在网志中，透露近日积金易团队在日常审批中，发现有人提交医生证明书，以「罹患末期疾病」或「完全丧失行为能力」为由，试图提早提取强积金（MPF），惟与相关医生核实发现医生纸怀疑属伪造，交执法部门跟进。至今日（6月11日）警方商业罪案调查科见记者，表示成功以欺诈罪拘捕涉案9男7女（29至63岁）。警方提到，案件涉款约430万港元，牵涉不法中介引诱市民铤而走险提早申索，其中两名被捕人为集团骨干。

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两诈骗集团骨干被捕

商业罪案调查科警司朱铭麟表示，较早前接获积金易平台有限公司转介后，商业罪案调查科透过深入调查及大数据分析锁定疑犯，至昨日（6月10日）展开代号「顽锁」行动，在全港各区以涉嫌欺诈罪拘捕9男7女（29至63岁），涉案强积金供款总额超过430万元。被捕人报称职业为厨师、司机、侍应等，当中两人为诈骗集团骨干，其余为强积金户口持有人。警方提到，其中一名被捕骨干银行户口有大额不寻常交易，因此同涉洗黑钱被捕。

不法中介卖广告招客 债仔铤而走险

警方发现，诈骗集团充当「不法中介」，透过社交平台投放大量广告，声称「安全合规」或「保证成功」，引诱市民提早提取强积金；另外亦有部分市民虽明知犯法，但因欠债累累，遂铤而走险与不法中介配合。不法中介取得供款人的资料和积金易平台密码后，假冒供款人登入平台并上载伪造医生纸，声称其「完全丧失行为能力」或「罹患末期疾病」，试图提早领取供款人强积金，一旦成功则向供款人抽取一成至两成高昂佣金。

行动中，警方检获一批强积金供款文件、银行纪录及相关电子设备。目前被捕人正被扣查，警方行动仍在继续，不排除更多人被捕。警方呼吁，市民切勿轻信网上任何声称「合法提早提取强积金」广告，亦不要将积金易平台密码等敏感资料交予不明第三方。市民如对自己强积金帐户或提取程序有疑问，应直接联络积金局、积金易平台或相关受托人。

积金易：已经加强审查所有申请

积金易平台有限公司总经理吴润茵今日表示，会全力配合警方执法行动，并提醒强积金计划成员切勿以身试法。积金易团队已经加强审查所有申请提早提取强积金的个案，特别是以「罹患末期疾病」或「完全丧失行为能力」这两种理由的申请，包括会联络相关医生以逐一核实每张医生纸真伪，以杜绝虚假申索个案。

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