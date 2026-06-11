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太古城母女堕楼｜街坊献花悼念 留言：愿来生再没痛苦过著开心安稳的生活

突发
更新时间：16:34 2026-06-11 HKT
发布时间：16:34 2026-06-11 HKT

太古城庐山阁一对母女昨日（10日）先后堕楼身亡，引起全城关注。今日（11日）早上开始，平台位置摆放数束鲜花，其中一束花贴有一张便利贴，写上「Rest in Peace愿安息　愿来生再没痛苦过著开心安稳的生活　活著的要坚强！保重！」

事件亦引起网民议论：「小妹妹眼见母亲跳楼亡，为什么没人看管小妹妹可能做傻事？」、「妹妹见到妈妈咁样离去 心理解不开」、「有冇人陪伴、安抚、评估佢嘅精神状况？呢啲问题值得社会追问。」

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东区区议员郭浩景表示，悲剧发生后，他已在fb及群组发出讯息，若有街坊受情绪困扰可联络他们。今（11日）午2时后，他与社署人员在太古城某处地方会向市民提供情绪支援。

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香港大学防止自杀研究中心总监叶兆辉对惨剧表示难过，倘女童因教育问题与母亲争执，引致母亲堕楼自杀，女童可能有深重的内疚感，自杀风险极高，需要身边人陪伴及开解，尽量不要让她独处，鼓励她说出真实感受，家长多点聆听，必要时可以寻求专家帮忙。他称，很多研究显示，父母自杀，子女自杀风险较常人高，需要多点留意其情绪变化。

叶兆辉对惨剧表示难过。资料图片
叶兆辉对惨剧表示难过。资料图片

叶兆辉续称，事件中的爸爸因面对丧妻亡女的双重打击，在家独自一人地过，他的情况亦需要关注，亲友宜伸出援手，陪他走过艰难时期，政府亦应主动供协助，避免再有惨剧发生。

家庭及亲子教育工作者司徒汉明表示，面对至亲自杀离世甚至是目睹过程，对当事人会产生相当震撼的强烈冲击，从而自责、内疚及愤怒，自杀风险亦会增加；亲友对其自杀风险要提高警觉，及早介入提供情绪支援，并向专家寻求协助，疏导情绪解开心结。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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