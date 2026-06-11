太古城母女堕楼｜女童仅读小六 学校即时支援师生家长 教局：继续推动生命教育

太古城一对母女于昨日（10日）早上和夜晚先后堕楼死亡，涉事的12岁女童就读优才(杨殷有娣)书院小学部六年级。教育局回复《星岛头条》查询时表示，对事件感到无比难过和痛心，对有关家属致以最深切慰问。教育局得悉事件后即时向学校提供支援及意见。学校在事发后即时启动危机处理小组跟进，并已安排教育心理学家、辅导人员和老师，守护并陪伴受影响的师生与家长度过这段艰难时刻。

教育局强调，会继续与学校保持紧密联系，提供适切支援。局方亦会继续推动生命教育，从不同层面帮助学生了解生命的重要、掌握正确处理压力与焦虑的方法，培养正确价值观和正面的生活态度。

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校方就事件向学生和家长发通告，表示已启动「危机处理小组」提供支援。

优才(杨殷有娣)书院校方回复《星岛头条》查询时表示，对女童与其母亲不幸离世深表悲痛，并强调已启动「危机处理小组」，全力为受影响的师生及家长提供情绪支援及辅导。

校长陈伟杰今日亦向学生和家长发出通告，指校方于昨日获悉一名六年级学生及其母亲不幸离世，全校师生深感悲痛及难过。校方强调已即时启动「危机处理小组」，并联同教育局及相关专业机构，由教育心理学家、辅导心理学家、学校辅导员及教师，全力为受影响的师生及家长提供情绪支援及辅导。

校方又呼提醒各家长，在这段时间多留意子女的表现及聆听他们的倾诉，让他们说出自己的感受，并给予适切的安慰及劝勉。如家长或贵子女因此事有任何困扰，可向班主任、学校辅导员及校长寻求协助。

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