太古城母女堕楼｜亲友殓房认尸 黯然离开

太古城庐山阁一对48岁母亲和12岁女儿，昨日（10日）先后堕楼身亡。今早（11日），死者亲属到西环域多利亚公众殓房办理认尸手续，其间黯然神伤不发一言，逗留一个多小时后匆匆离开。

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亲属认尸后离开。杨伟亨摄

事发于昨早9时24分，警方接获报案，指太古城道5号太古城庐山阁一名女子堕楼。救护员赶到，发现48岁姓黄妇人倒卧在二楼平台，经检验后证实她当场死亡。据知黄妇与12岁女儿同住上址一单位，早上7时许两母女曾因教育问题争执，其后黄妇自行走入睡房。不久，在客厅的女儿突然听到母亲在睡房内大叫，女儿随即进入睡房但找不到母亲，却从睡房窗见到母亲倒卧在2楼平台，于是报警求助。

讵料事隔半日，至同日晚上7时许，12岁女儿亦由庐山阁高处堕楼。警方接报赶至，证实女童返魂乏术，仵工其后到场舁走遗体。目前警方仍在调查案件。

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