湾仔男童冲出马路挨撞 身后男子曾尝试追出制止

马路如虎口，小童过马路更需特别注意，网上日前流出一条短，昨（10日）傍晚6时左右，一名身穿运动服的男童，在湾仔皇后大道东旧湾仔邮政局对开，突然冲出马路，一辆私家车收掣不及将他撞倒，身旁一名身浅啡色上衣的男子尝试追出制止，但未及拉住男童，孩子已挨撞，幸伤势轻微。

片中男童年约5岁左右，穿上学校运动服及背着书包，他被撞至倒地翻滚，鞋子甩脱，随即自行爬起，行上行人路穿回鞋子。据了解，涉事私家车司机自行将男童及其父亲载到律敦治医院求医，随后报警。

运输署《道路使用守则》内列明，不可让幼童单独在道路上行走，应时刻与他们同行；假如家长不能跟他们同行，应该请其他成年人与他们同行。无论在马路或行人路上，抑或在其附近，家长也应时刻牵着幼童的手，并置身在他们与车辆之间。如果无法牵着他们的手，应用牵带引领他们，或者抱着他们，或把他们放置并稳固在幼儿手推车上，切勿让他们走出马路。

《道路使用守则》亦指出，11岁或以下（中学学龄前）的儿童，特别是较年幼的，在路上仍需加以看管。横过马路时，须牵着他们的手。如儿童必须独自一人横过马路，叮嘱他们，除非已看清楚从任何方向驶来的车辆都已停定或路上没有车辆驶来，否则切勿横过马路。除非他们有能力应付可能遇到的危险，否则切勿让儿童单独外出。