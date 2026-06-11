古洞独立屋遭3匪爆窃 户主夫妇失480万元名表珠宝

上水古洞发生爆窃案。周三（10日）上午约10时32分，警方接获一名76岁姓张女子报案，指其位于金翠路38号屋苑「St. Andrew's Place」的独立屋遭贼人潜入，撬开夹万偷走财物。警员接报到场调查，经初步点算，相信屋内总值约480万元的手表及珠宝首饰被贼人偷去。

据悉失物包括10只名表，分别是百达翡丽（Patek Philippe）、伯爵（Piaget）及萧邦等，总值约100万元。另外还包括10只钻石戒指，约值100万元；10条宝石颈链，约值200万元；20对钻石耳环，约值80万元。

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遇窃的独立屋共4层高约1,000呎，屋外设有围栏，张妇与英籍丈夫（78岁）及两名家庭佣工同住。昨晚约10时30分，张妇的英籍丈夫到2楼主人房，发现夹万被撬开，内里的财物不见了，其后再检查其他房间，发现1楼睡房的窗被人撬开，张妇于是报警。警方翻查屋苑闭路电视，发现案发于两日前（8日）晚上约8时35分，有两名男子在独立屋的外墙协助另一名男子爬过围墙并进入单位，其后于当晚约9时15分离开。

据知，当晚受害人夫妇在地下的客厅晚膳，两名家佣在地下的厨房工作。由于下大雨，所以受害人并没有察觉到异声。案件列作爆窃案，交由大埔警区重案组第一队跟进。

翻查资料，「St. Andrew's Place」由26幢洋房组成，楼龄约18年，是区内著名豪宅，吸引名人入住。例如「四大天王」艺人之一的黎明，于2007年以4,800万元购入其中一座洋房，并自住多年，故屋苑又有「天王豪宅」之称。