Save Lily｜分隔一周首与幼子Danny相见 母饮中药喂人奶 父带旧泳裤承诺再去游水

政府成立跨部门工作组跟进轰动全港的「非常父母」事件，男婴Danny目前身处收容所，其父母曾先生及关小姐日前为儿子登记出生资料及申请出世纸，又指经过社工评估，他们获批每星期探望儿子不多于一小时。今日（10日）二人获准探访Danny及陪同他到医院覆诊，曾先生更带同儿子之前穿著的恐龙泳裤到收容所，「佢之前好钟意游水，我带咗条泳裤畀佢睇，佢唔系几开心，可能觉得成个星期无游水，我应承佢话如果社工畀你返屋企，我就即刻带你去泳池游水。」

曾先生接受《星岛头条》访问时表示，今日他与关小姐有两次见Danny的机会，他们早上在社工允许下陪同Danny到医院覆诊及进行简单检查，包括检查视力、听力、心跳和肺部呼吸有没有杂声等，医生对结果相当满意，认为他健康良好，而且他们亦在社工监管下，抱起Danny及喂人奶。

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其后至下午，曾先生与关小姐到收容收再探望Danny，收容所的社工及职员指Danny很讨人欢心，经常对所有人微笑，「Danny有时会发出一啲声响，吸引照顾佢嘅人注意，一走埋去，佢发现有人关心，就会对著职员笑，所以职员都好欢迎Danny入收容所。」曾先生指相信最快下周可以再见Danny，但需要透过社工预约时间，同时要看收容所是否有空缺。

喂人奶前服食中药 确保身体健康有足够营养

被问到Danny已有一周没有见到父母，会否对他们感到陌生，曾先生直言初时「系有一啲隔膜」，但直到Danny一见到母亲，就扑上来马上想要母乳，「佢由出世到而家都系饮母乳，虽然转咗食配方奶粉几日，但佢仲记得点去食人奶。关小姐探Danny之前有食到中药，确保身体ok，而且仲食到好饱，确保人奶有足够营养…食人奶𠮶阵，关小姐同Danny好有默契，Danny见到妈妈就马上知道要点样吃奶，唔需要特别调教佢嘅姿势，就好似之前一样」。

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他又提到今日到收容所探望Danny时，更带上Danny之前穿著的恐龙泳裤，「佢之前好钟意游水，我带咗条泳裤畀佢睇，佢唔系几开心，可能觉得成个星期无游水，我应承佢话如果社工畀你返屋企，我就即刻带你去泳池游水。」

曾先生又指儿子Danny非常聪明，今早陪他到医院覆诊后，好像知道下午会再见面，「我哋都无同佢提到时间（去收容所），佢就差唔多时间就开始哭」。至于何时可以接回Danny，曾先生称社工进行调查需时，今周会再进行一次家访，另外社署亦需向其他政府部门取资料，之后进行一个多方专业会议。他坦言继续保护令的机会率很高，但有信心当社署满意他们表现时，就会让Danny回家。

社署表示，6月3日按法庭指示将男婴送往收容所， 男婴目前由专业人员照顾。社署现正搜集资料和意见， 并与相关人士会面，及于稍后召开多专业会议， 就个案与有关专业人士作全面评估，以制定男婴的长远照顾安排。 社署将根据法庭指示执行男婴的福利计划。