Save Lily｜父母保释后首探访Danny及陪同覆诊  引述医院称「目前发展正常」

一对非常港人父母在家中分娩男婴Danny，早前涉嫌疏忽照顾儿童被捕，其后获准保释。Danny父亲曾先生早前提到，本周将获安排到收容所探望Danny，曾先生今日（6月10日）下午6时许透过电邮向《星岛头条》表示，今日获准探访Danny及陪同他到医院覆诊，引述院方称「Danny目前发展正常」。

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曾先生表示：「今天（6月10日），社工允许我们到医院陪同Danny覆诊，Danny目前发展正常，未发现健康异常。院方表示会密切留意Danny的健康情况，并继续为Danny提供适切的医疗。」

曾先生续指：「今天下午，我们亦到访收容所探访Danny。收容所职员认为Danny是个十分可爱，活泼的男孩，照顾上未遇上特别困难，日常生活也与同龄婴儿无异。我们相信收容所的职员会妥善照顾Danny。」

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另外，Danny母亲关女士接受传媒访问时，提到自己：「我探Danny的准备是每日都饮中药，除了是为自己产后调理，亦希望透过母乳喂哺，确保Danny每天都健康。」