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荷兰返港男被控虐畜等两罪 涉寄舱行李走私31只濒危爬行类动物

突发
更新时间：18:46 2026-06-10 HKT
发布时间：18:46 2026-06-10 HKT

香港海关昨日（6月9日）在香港国际机场检获7条蛇、19只蜥蜴及5只龟，全部为怀疑受管制属濒危物种，估计总市值共约17.3万元。涉案31岁本地男子将被渔护署控以一项非法进口附录II濒危物种罪及一项残酷对待动物的罪名。

海关表示，涉案31岁的本地男子昨日从荷兰经上海返抵本港。机场关员在入境大堂截停男子清关检查，在其寄舱行李内发现该批爬行类动物。经渔农自然护理署人员查验，怀疑该批爬行类动物属《濒危野生动植物种国际贸易公约》所列明的濒危物种，在本港受《保护濒危动植物物种条例》所管制，海关遂拘捕该男。案件被转交至渔护署跟进后，涉案男子被控上述两罪。

根据《保护濒危动植物物种条例》，任何人如非按照《条例》规定进出口或管有濒危物种均属违法。一经定罪，最高可被判罚款1000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

同时，根据《防止残酷对待动物条例》（第169章），任何人因胡乱或不合理地作出或不作出某种作为而导致任何动物受到任何不必要的痛苦，即属违法。一经定罪，最高可被判罚款20万元及监禁3年。

海关呼吁，市民可透过24小时热线182 8080、专用电邮（[email protected]）或网上表格举报怀疑走私活动。

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