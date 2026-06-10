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多部门伙地区人士赴观塘屋邨 联合宣传反私烟及完税标签制度

突发
更新时间：18:09 2026-06-10 HKT
发布时间：18:09 2026-06-10 HKT

香港海关昨日（6月9日）与立法会议员张培刚、观塘区区议员、衞生署控烟酒办公室、警务处及房屋署在观塘翠屏（北）邨及秀茂坪邨进行联合宣传反私烟，并讲解完税标签制度。

海关人员在邨内巡查并向居民介绍海关打击私烟的工作和私烟相关罪行的新罚则，包括最高罚则已提高至罚款200万元及监禁七年。

海关人员亦向议员、居民、报贩及香烟零售商贩介绍香港将施行的完税标签制度。海关已于本年初完成为期三个月的完税标签制度先导计划，并会继续与各持份者保持紧密沟通，持续优化制度设计及执行细节。

海关期望完税标签制度有效区分已完税和未完税香烟，打击「白牌烟」；亦呼吁市民切勿以身试法买卖私烟或派发私烟传单，如发现怀疑私烟活动，请尽快向香港海关举报。

市民可透过海关24小时热线182 8080、控烟酒办公室热线2961 8823、专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。

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