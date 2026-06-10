观塘翠屏南邨26岁男烧炭 家人发现惜太迟
更新时间：16:56 2026-06-10 HKT
发布时间：16:56 2026-06-10 HKT
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观塘翠屏（南）邨翠乐楼一单位，今日（6月10日）下午3时许有人报案，表示单位一名26岁姓黎男子怀疑在房间内晕倒。警员消防接报赶至，破门而入后发现黎男当场不治，旁边有一盘烧过的炭。警方于现场没有检获遗书，其寻死死因仍待调查。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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