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唐狗严重抽筋后腿腐烂 主人与兽医诊所失联 警拘520浪浪加油站负责人

突发
更新时间：16:13 2026-06-10 HKT
发布时间：16:13 2026-06-10 HKT

太子基隆街一间兽医诊所昨日（9日）替一只唐狗检查期间，发现牠一对后腿有压疮并皮肤溃烂，怀疑其主人未有妥善照顾犬只，于是报警求助。警方经调查后今日（10日）拘捕「520浪浪加油站」负责人Bella。

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事件发生于昨日早上10时，一名女子将一只年约10岁的唐狗带到基隆街50号非牟利兽医服务协会（NPV）诊所，之后离去。据了解，兽医发现该只唐狗有严重抽筋，而且后脚肌肉组织出现坏死和腐烂，身上的压疮也非常严重，估计疏忽照顾至少2至4星期所造成，警方列作残酷对待动物案调查。警方经调查后，今日下午1时左右于元朗拘捕「520浪浪加油站」负责人Bella，案件交由元朗警区刑事调查队第12队跟进。

翻查资料，该负责人于元朗水蕉新村设立狗场，惟早前被指场内衞生欠佳，涉嫌虐待动物，其后她在元岗新村清潭路的狗场，亦被揭发将多只狗放于空地受风吹雨打。渔护署接获投诉后，在警方的协助下联同香港爱护动物协会人员前往跟进。当时负责人未能即时作出合理改善，遂即场检走共12只狗，并带返动物管理中心看管。

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