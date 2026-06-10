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警方深水埗一连4日扫黄 清理多处宣传招牌 10女落网囚两个月

突发
更新时间：15:58 2026-06-10 HKT
发布时间：15:58 2026-06-10 HKT

深水埗警区特别职务第三队人员一连四日（6月7至10日）展开代号「凌翼」的扫黄行动，突击搜查区内多栋唐楼。行动中共10名非本地女子被捕（25至41岁），涉嫌「违反逗留条件」，并检获润滑剂、安全套及一次性毛巾等。各人已于西九龙裁判法院提堂，全被判处监禁两个月。 

同时，警方于区内多处，包括鸭寮街、基隆街、大南街、福荣街、福华街及元州街，共拆除45块可合理地被理解为宣传卖淫服务的招牌。

警方会继续打击非法卖淫活动及因卖淫活动在社区衍生的问题。根据《刑事罪行条例》，任何人（包括业主、租客、或其代理人、或单位占用人、或招牌制造者）公开地展示、或导致或准许公开地展示任何宣传或可合理地被理解为宣传由娼妓或由组织或安排卖淫的人所提供的服务的标志，即属犯罪，一经定罪，可被判处监禁12个月。

警方亦指出，任何人在公众地方或在公众可见的情况下，为不道德目的而唆使其他人，或者因不道德目的唆使其他人而在公众地方游荡，即属违法，一经定罪，最高可被判处监禁6个月及罚款1万元，市民切勿以身试法。

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