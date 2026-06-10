警搜大南街住宅检市值15万冰毒 2男女涉贩毒被捕
更新时间：14:47 2026-06-10 HKT
发布时间：14:47 2026-06-10 HKT
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深水埗警区特别职务队第一队人员根据情报及深入调查，于昨日（9日）下午在区内展开反毒品行动。行动中，人员突击搜查深水埗大南街一个住宅单位，并在单位内检获约320克怀疑冰毒，市值约15万元。
经初步调查，人员以涉嫌「贩运危险药物」拘捕一名49岁非华裔男子和一名49岁姓周本地女子，他们现正被扣留调查。
警方重申，贩运危险药物属严重罪行，根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人贩运危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款五百万元及终身监禁，市民切勿以身试法。
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