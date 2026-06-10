珍惜生命│启德邮轮码头20多岁青年高处堕下 昏迷送院亡

今(10日)中午约1时，启德邮轮码头近入口，一名年约20岁非华裔青年，由15米高堕下，当场昏迷不醒，无呼吸无脉搏，被送往联合医院，惜经抢救后不治。警方正调查事件。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

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