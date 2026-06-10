Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│启德邮轮码头20多岁青年高处堕下 昏迷送院亡

突发
更新时间：13:50 2026-06-10 HKT
发布时间：13:50 2026-06-10 HKT

今(10日)中午约1时，启德邮轮码头近入口，一名年约20岁非华裔青年，由15米高堕下，当场昏迷不醒，无呼吸无脉搏，被送往联合医院，惜经抢救后不治。警方正调查事件。

 防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
以为赢在起跑线？加国高中回流报三大全军覆没 港女惊觉「烧错钱」：嘥晒阿妈钱｜Juicy叮
时事热话
4小时前
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
23岁综援女用伤残金买$480 Bra爆冲突 反锁阿妈闹分户 上网问：「我错晒？」｜Juicy叮
时事热话
2026-06-09 14:34 HKT
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
药余收集计划｜全港设立46个回收点 过期药丸/胶囊接受回收 即睇边5类药物不可回收
食用安全
21小时前
政府7.1起派长者餐饮券！$18叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
政府7.1起派长者餐饮券！$18叹8大连锁餐厅下午茶 大家乐/太兴/美心MX
饮食
3小时前
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
16小时前
胡枫开完红馆演唱会获四大曾孙冧爆 庆功宴同框画面曝光 一举动令修哥嗌「攞命」？
胡枫开完红馆演唱会获四大曾孙冧爆 庆功宴同框画面曝光 一举动令修哥嗌「攞命」？
影视圈
6小时前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
2026-06-09 14:45 HKT
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
打工仔悲歌︱员工迟开电脑8分钟遭解雇 公司举五宗罪「严重违纪」影片作证
即时中国
8小时前
星岛申诉王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」选港姐 多才多艺旺角现身Busking卖唱
04:28
星岛申诉王｜被嘲「人形Labubu」「裂口女」选港姐 多才多艺旺角现身Busking卖唱
申诉热话
7小时前